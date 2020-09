Der Spätsommer ist definitiv vorbei. In der Wochenmitte schlägt das Wetter um. Ab Donnerstag zieht eine Kaltfront über die Schweiz. Am Freitag wird es merklich kühler, berichtet Meteonews. Die Temperaturen erreichen im Flachland gerade mal 10 Grad. Zudem fallen grosse Niederschlagsmengen. In den Bergen hält der Winter Einzug – die Schneefallgrenze sinkt auf 1000 bis 1500 Meter.