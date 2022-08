Wetteraussichten: Spätsommer bringt viel Sonne – 30-Grad-Grenze wird vereinzelt geknackt

1 / 6 Diese Woche erwarten uns viel Sonnenschein sowie Temperaturen zwischen 27 und maximal 30 Grad. 20min/Matthias Spicher Die Bedingungen sind laut Klaus Marquardt von Meteonews ideal, um nochmals baden zu gehen. 20min/Matthias Spicher «Die Hitzepeaks werden immer kürzer, da die Sonne zunehmend flacher auf die Erde scheint. Die Woche wird sich nicht hochsommerlich anfühlen», betont der Meteorologe. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Diese Woche wird es spätsommerlich warm.

Die 30-Grad-Grenze wird jedoch nur noch vereinzelt erreicht werden.

Die Gewittergefahr nimmt vor allem ab Donnerstag im Alpenraum zu.

Bereits am Montag erwarten uns sommerliche Temperaturen mit circa 26 Grad im Norden, während es im Süden für bis zu 30 Grad reicht. Dazu gibt es viel Sonne und einige Quellwolken, welche in Gewässernähe entstehen.

Vereinzelt wird es 30 Grad warm

Während die Maximaltemperaturen im Süden im Verlauf der Woche bei etwa 30 Grad bleiben, wird es im Norden bis Donnerstag und Freitag stetig wärmer. So sind am Dienstag etwa 27 Grad zu erwarten, am Mittwoch 28 und am Donnerstag und Freitag bis zu 30 Grad. Am Samstag gehen die Temperaturen dann voraussichtlich leicht zurück – auf etwa 26 Grad.

Wie Klaus Marquardt von Meteonews betont, sind also spätsommerliche und freundliche Wetterverhältnisse zu erwarten. «30 Grad sind diese Woche die obere Grenze – wegen der kürzer werdenden Tage wird es immer schwieriger, diese Marke zu erreichen», so der Meteorologe. Die Luftmasse bleibe jedoch weiterhin warm.

Hochsommer ist vorbei

«Die Hitzepeaks werden immer kürzer, da die Sonne zunehmend flacher auf die Erde scheint. Die Woche wird sich nicht hochsommerlich anfühlen», so Marquardt. Das Gewitterrisiko steige erst ab Freitag vor allem für den Alpenraum leicht an und bleibe auch am Samstag erhöht. Am Sonntag seien Gewitter dann wieder eher unwahrscheinlich.

Weiter in die Wetter-Zukunft zu blicken, sei schwierig, jedoch sehe es aktuell nicht so aus, als stünde ein unvermittelter Absturz in den Herbst bevor. «Die Luftmasse bleibt mittelfristig warm, jedoch werden heisse Temperaturen von 30 Grad und mehr mit der abnehmenden Tageslänge immer unwahrscheinlicher», sagt Marquardt.