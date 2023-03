EM-Qualifikation: Schottland überrascht Spanien dank McTominay – Kroatien schlägt Türkei

Auch Kroatiens Mateo Kovacic traf am Dienstagabend doppelt …

In der Nati-Gruppe I zieht Rumänien dank eines Mini-Siegs gegen Rumänien mit der Nati gleich.

Kroatien schlägt die Türkei und führt zusammen mit Wales die Tabelle in Gruppe D an.

Spanien muss in der EM-Qualifikation eine überraschende Niederlage hinnehmen.

Der legendäre Hampden Park in Glasgow tobt: Angeleitet vom Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer schlug Schottland die hochfavorisierten mit 2:0 – und führt Quali-Gruppe A nach zwei Spieltagen überrachend an. Beide Tore für die «Tartan Army» erzielte Scott McTominay, Mittelfeldspieler von Manchester United.

Übrigens: Sandro Schärer musste in der zweiten Halbzeit durch den vierten Offiziellen Lukas Fähndrich ersetzt werden, da es ihm in der Wade zwickte.

Neben Spanien zu den Gruppenfavoriten zählt auch Norwegen, das ohne den verletzten Super-Knipser Braut Erling Haaland bereits zum zweiten Mal Federn liess: Auf die 0:3-Pleite in Spanien folgte nun ein mageres 1:1 bei Aussenseiter Georgien.

Gleichschritt in Gruppen D und I

In Gruppe D hatte Favorit Kroatien zum Auftakt ein 1:1 gegen Wales hinnehmen müssen, rehabilitierte sich nun allerdings mit einem 2:0-Sieg in Bursa über die Türkei. Beide Tore erzielte Chelsea-Star Mateo Kovacic und sorgte so dafür, das der WM-Halbfinalist mit Wales weiter gleich auf ist. Die Briten ihrerseits gewannen 1:0 gegen Lettland.