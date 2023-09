Antike Gegenstände in spanischer Höhle gefunden

In einer Fledermaushöhle in Spanien wurden rund 6000 Jahre alte Sandalen gefunden. Sie wurden aus Gras gewoben und gehören zu antiken Gegenständen die in der Cueva de los Murciélagos nördlich von Málaga gefunden worden sind. Dank der niedrigen Luftfeuchtigkeit und der kühlen Winde in der Höhle blieben sie ungewöhnlich gut erhalten. Die Forscher untersuchten auch Körbe und eine Reihe von Werkzeugen.