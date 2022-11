WM live: Deutschland vor dem Aus – gelingt gegen Spanien der Sieg?

Es war eine unglaubliche Vorstellung von Spanien zum Start in das Turnier. Gegen Costa Rica gab es einen sensationellen 7:0-Sieg, der höchste Triumph Spaniens an einer WM. Mit sechs verschiedenen Torschützen, so viele wie noch gar nie in einem WM-Spiel. Zudem wiess La Furia Roja über 80 Prozent Ballbesitz auf, ebenfalls ein neuer Rekord.