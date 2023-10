Spanien: Herzog hat seiner Tochter 11 Namen gegeben

1 / 2 Fernando Fitz-James Stuart ist der 17. Herzog der südspanischen Stadt Huéscar. IMAGO/ZUMA Wire Fitz-James Stuart und seine Frau Sofía Palazuelo bekamen kürzlich ihr zweites Kind. Damit ihr Name aber anerkannt wird, müssen sie ihn von elf auf maximal zwei Namen kürzen. imago/PPE

Darum gehts Der 17. Herzog von Huéscar und seine Ehefrau haben ein zweites Kind bekommen.

Der Name ihrer Tochter ist so lang, dass er den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.

Insgesamt besteht er aus elf Namen, die unter anderem eine Hommage an verschiedene Familienmitglieder sein sollen.

Der spanische Herzog Fernando Fitz-James Stuart wird den Namen seiner Tochter deutlich kürzen müssen, wenn er sie gesetzlich registrieren lassen will. Der 17. Herzog der südspanischen Stadt Huéscar und seine Frau Sofía Palazuelo tauften kürzlich ihr zweites Kind auf den Namen Sofía Fernanda Dolores Cayetana Teresa Ángela de la Cruz Micaela del Santísimo Sacramento del Perpetuo Socorro de la Santísima Trinidad y de Todos Los Santos.

Der langatmige Name, der aus elf verschiedenen Namen besteht, muss nun entweder auf einen zusammengesetzten Namen (mit Bindestrich) oder zwei Einzelnamen gekürzt werden, damit das Standesamt ihn anerkennt. So will es der zweite Artikel des entsprechenden lokalen Gesetzes.

Das bedeutet der Name

Laut der «Daily Mail» soll der Name eine Hommage an die verstorbene Herzogin von Alba, an andere Familienmitglieder sowie an die religiöse Verehrung generell sein. Der erste Name, Sofía, wurde zu Ehren ihrer Mutter und Grossmutter, Sofía Barroso, gewählt und der zweite, Fernanda, als Hommage an ihren Vater sowie ihren Grossonkel.

Deshalb sind spanische Namen so lang

Der Herzog ist eines von acht Enkelkindern der verstorbenen Herzogin von Alba, die als reichste Frau Spaniens bekannt war. Die verstorbene Herzogin, María del Rosario Cayetana Alfonsa Victoria Eugenia Francisca Fitz-James Stuart y de Silva, war laut Guinness World Records die reichste Person der Welt.

Dass in Spanien lange Namen keine Seltenheit sind, hat einen Grund: Laut einem Merkblatt vom Staatssekretariat für Migration (SEM) wird in Spanien ein Doppel-Familienname geführt. Er setzt sich in der Regel aus dem ersten Familiennamen des Vaters und dem ersten Familiennamen der Mutter zusammen.