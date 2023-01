Spanien: «El Niño» folgt auf «El Gordo» – zweite Mega-Lotterie

Mega-Lotterie : «El Niño»-Gewinner gezogen – 100 Millionen Euro gehen an Kleinstadt

Bei der spanischen Jesuskind-Lotterie werden Gewinne im Wert von 700 Millionen Euro ausgeschüttet. Der Hauptpreis der Mega-Lotterie geht an die Küstenstadt L’Escala in Katalonien.

Darum gehts Nach «El Gordo» ist vor «El Niño», zweite Mega-Lotterie in Spanien innert zwei Wochen.

In der Jesuskind-Lotterie werden Gewinne in Gesamthöhe von insgesamt 700 Millionen Euro ausgeschüttet.

Der Hauptgewinn von zwei Millionen Euro wird insgesamt 50 Mal ausgezahlt – er ging in eine Kleinstadt in Katalonien.

Wer in Spanien bei der grössten Lotterie der Welt, der Weihnachtslotterie «El Gordo», leer ausgegangen ist, hatte am Dreikönigstag eine zweite Chance. Nur gut zwei Wochen nach «El Gordo» (der Dicke) bescherte auch «El Niño» (das Kind) am Freitag Tausenden Menschen zum Teil sehr grosse Gewinne in Gesamthöhe von insgesamt 700 Millionen Euro.

Nun steht fest, wer sich über den besonders fetten Geldsegen von insgesamt 100 Millionen freuen kann: Wie schon im vergangenen Jahr ging der gesamte Hauptgewinn der traditionsreichen spanischen Jesuskind-Lotterie nach Nordspanien. Alle Lose mit der Glückszahl 89’603 wurden in dem kleinen Küstenort L’Escala verkauft. Dort floss am Freitag der berühmte katalanische Schaumwein Cava in Strömen. In Videos waren ganze Batterien von Cava Imperial Brut zu immerhin rund 20 Euro die Flasche zu sehen. Profitieren dürften auch einige Personen aus anderen Regionen Spaniens, die im Ferienort ein Los gekauft hatten.

Der zweite Preis in Gesamthöhe von 37,5 Millionen, der auf die Zahl 72’289 entfiel, wurde gleichmässiger verteilt. Spieler in allen Regionen Spaniens konnten jubeln. Der dritte Preis ging an die Losnummer 18918, für die insgesamt 12,5 Millionen Euro verteilt wurden.



Die Liveübertragung der Ziehung der Jesuskind-Lotterie, die um Punkt zwölf Uhr in Madrid begann und bei der Kinder die Gewinnzahlen vortragen, verfolgten am Feiertag der Heiligen Drei Könige wieder Millionen Menschen am Fernseher. Der Dreikönigstag ist der Höhepunkt der Weihnachtsfeiern in Spanien, an dem die Kinder morgens endlich ihre Geschenke erhalten.

Ein Los kostet 200 Euro

Der Hauptgewinn von zwei Millionen Euro wird im Prinzip insgesamt 50 Mal ausgezahlt. Ein ganzes Los ist jeweils in zehn Zehntellose unterteilt. Da ein ganzes Los immerhin 200 Euro kostet, wird es in der Regel nur von Tippgemeinschaften gekauft. Die meisten begnügen sich mit einem oder zwei Zehntellosen.

Die Jesuskind-Lotterie wird bereits seit 1941 ausgespielt und nur von der Weihnachtslotterie übertroffen. Dabei waren am 22. Dezember in ganz Spanien bereits Gewinne von insgesamt gut 2,5 Milliarden Euro ausgeschüttet worden. Diese Traditionslotterie gibt es bereits seit mehr als 200 Jahren und gilt nicht nur als grösste, sondern auch als älteste der Welt.

