Ferienbetrieb wird hochgefahren : Spanien lässt Kreuzfahrtschiffe wieder anlegen

Das Land macht einen weiteren Schritt in Richtung Normalität. Ab nächster Woche sollen Kreuzfahrtschiffe wieder in spanischen Häfen anlegen dürfen.

Bald schon dürften die grossen Ozeanriesen, wie die Symphony of the Seas (362 Meter lang) wieder in spanischen Häfen, wie beispielsweise Malaga, anlegen.

Ausländische Kreuzfahrtschiffe dürfen in spanischen Häfen ab dem 7. Juni wieder anlegen. Das Verkehrsministerium in Madrid erklärte am Samstag, der Rückgang der Corona-Infektionszahlen in Europa und die Zunahme der Zahlen der Geimpften mache diese Lockerungsmassnahme möglich. Die meisten Passagiere von in Spanien anlegenden Kreuzfahrtschiffen stammen aus anderen europäischen Ländern. Internationalen Kreuzfahrtschiffen war es seit März vergangenen Jahres verboten, in spanischen Häfen anzulegen. Bereits vor einer Woche der spanische Premierminister angekündigt, dass sein Land wieder sämtliche geimpften internationalen Touristen im Land begrüssen würde.