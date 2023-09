Spanien: Mann haust in Höhle mit Betten und selbstgebauter Dusche

Die Mietpreise bewegen sich in vielen europäischen Städten ins teils Unerschwingliche, warum dann nicht einfach in einer Höhle wohnen? Ob der Mann, der laut eigener Aussage ganze zwölf Jahre in einer Höhle der spanischen Insel Formentera verbrachte, das wirklich aus finanziellen Gründen tat, ist bislang unklar. Genauso wenig weiss man darüber, wer er ist und wie er in der Höhle überlebte.

Am vergangenen Donnerstag war es dann aber mit dem «romantischen» Höhlenleben vorbei. Beamte der örtlichen Polizei sowie ein Mitarbeiter des Territorialministeriums machten sich auf den Weg zur Höhle, die sich in der Gegend um den Leuchtturm Es Cap de Barbaria befindet. Das berichtet die Zeitung «Diario de Ibiza». In der Höhle fanden sie ein kurioses Bild vor: Der Mann hatte sich in der Grotte richtig häuslich eingerichtet: Mehrere Betten, geschützt durch Moskitonetze sowie eine provisorische Dusche, bestehend aus einem Plastikeimer, befanden sich in der Höhle. Laut Behörden sei die Grotte «vollständig zum Wohnen ausgestattet» gewesen.