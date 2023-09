Spanien: Nacktbilder von Minderjährigen schockieren Almendralejo

Bislang haben sich mehr als 20 Mädchen im Alter zwischen elf und 17 Jahren als Opfer der App in oder in der Nähe von Almendralejo in der südwestlichen Provinz Badajoz (Extremadura) gemeldet. (Symbolbild)

In der spanischen Kleinstadt Almendralejo kursieren Nacktbilder von einheimischen Mädchen in den Sozialen Medien.

Eltern in der spanischen Kleinstadt Almendralejo sind schockiert, nachdem sich herausgestellt hat, dass von einer künstlichen Intelligenz erzeugte Nacktbilder von ihren Kindern ohne deren Wissen in den sozialen Medien kursieren. Almendralejo ist ein Städtchen mit etwas mehr als 30’000 Einwohnerinnen und Einwohner, das für seine Oliven- und Rotweinproduktion bekannt ist. Die Bilder wurden anhand von Fotos erstellt, auf denen die betroffenen Mädchen vollständig bekleidet waren, viele davon von ihren eigenen Social-Media-Konten . Diese wurden dann von einer Anwendung bearbeitet, die ein imaginäres Bild der Person ohne Kleidung erzeugt.

Opfer sind zwischen elf und 17 Jahren alt

Bislang haben sich mehr als 20 Mädchen im Alter zwischen elf und 17 Jahren als Opfer der App in oder in der Nähe von Almendralejo in der südwestlichen Provinz Badajoz (Extremadura) gemeldet. «Eines Tages kam meine Tochter aus der Schule und sagte: ‹Mama, es kursieren Fotos von mir oben ohne›», erzählt María Blanco Rayo, die Mutter einer 14-Jährigen, gegenüber BBC.



«Ich habe sie gefragt, ob sie Nacktfotos von sich gemacht hat, und sie sagte: ‹Nein, Mama, das sind gefälschte Fotos von Mädchen, die zurzeit sehr häufig gemacht werden – und es gibt noch andere Mädchen in meiner Klasse, denen das auch passiert ist.›» Die Mutter teilt mit, die Eltern von 28 betroffenen Mädchen hätten in der Stadt eine Selbsthilfegruppe gegründet.