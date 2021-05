Privilegierte Einreise : Spanien öffnet Grenzen am 7. Juni für Geimpfte aus aller Welt

Geimpfte können bald wieder ohne Einschränkungen nach Spanien reisen. Die Regierung hofft, so den serbelnden Tourismus ankurbeln zu können.

Spanien will seine Grenzen am 7. Juni für Geimpfte aus aller Welt öffnen. Dies gab Regierungschef Pedro Sánchez am Freitag in Madrid bekannt. «Ab dem 7. Juni sind alle geimpften Personen und ihre Familien in unserem Land willkommen – unabhängig von ihrem Herkunftsland.»