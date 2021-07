«Spaniens letztes EM-Spiel» - Spanien-Profi und Sommer-Freund Grippo glaubt an einen Schweizer Sieg

«Schweiz hat Eindruck hinterlassen»

Trotz des Mega-Coups gegen Weltmeister Frankreich wird der Doppel-Europameister von 2008 und 2012 die kleine Schweiz etwa unterschätzen? «Die spanische Mannschaft sicher nicht. Da hat die Schweiz in den beiden Nations-League-Partien gegen die Spanier einen gewissen Eindruck hinterlassen», meint Grippo. In den beiden Duellen im Herbst des vergangenen Jahres unterlag die Nati auswärts in Madrid knapp mit 0:1, zu Hause in Basel trotze man dem Favoriten ein 1:1 ab.