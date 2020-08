Grenzwert überschritten

Spanien-Rückkehrer sollen ab sofort in Quarantäne

Die Corona-Neuinfektionen in Spanien haben stark zugenommen, das Land müsste ab jetzt als Risikoland gelten. Das BAG solle Spanien-Rückkehrer ab jetzt in Quarantäne schicken, fordern Politiker von links bis rechts.

Obwohl gewisse Städte – im Bild die Plaza de España in Sevilla – fast menschenleer sind, sind die Infektionszahlen in den letzten Tagen stark angestiegen.

In Spanien kontrolliert die Polizei die Maskenpflicht laut einem Leser-Reporter sogar am Strand.

20-Minuten-Leser J. K.* macht derzeit Ferien in Sevilla. «Als ich letzten Dienstag nach Spanien reiste, war noch nicht die Rede davon, dass das Land bald auf die Risiko-Liste des BAG kommen könnte. Jetzt fürchte ich, dass ich nach meiner Rückkehr am kommenden Donnerstag zehn Tage in Quarantäne muss», sagt K. Spanien hat am 1. August die Grenze von 60 Neuinfektionen pro 100’000 Einwohner innerhalb von 24 Stunden überschritten – und fällt damit per Definition in die Kategorie Risikoland (siehe Box).