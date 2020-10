Steigende Corona-Fallzahlen : Spanien ruft erneut den Notstand aus

In Spanien steigen die Corona-Neuinfektion wieder stark an. Die Zahl der Neuinfektionen je 100’000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt landesweit bei 191,11 mit steigender Tendenz. Nun hat die Regierung reagiert.

Spanien ist so stark von der Pandemie betroffen wie kaum ein anderes Land in Europa..

Die spanische Regierung hat erneut einen nationalen Notstand beschlossen, um eine nächtliche Ausgangssperre gegen die Corona-Pandemie verhängen zu können. Die Ausrufung des Alarmzustands, der dritthöchsten Notstandsstufe des Landes, wurde am Sonntag bei einer ausserordentlichen Ministerratssitzung in Madrid vereinbart, wie Ministerpräsident Pedro Sánchez mitteilte. Der Notstand, der noch am Sonntag in Kraft trat, gilt zunächst für zwei Wochen.