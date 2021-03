Zlatan-Assist bei Comeback : Spanien stolpert gegen Griechenland

– Italien und Deutschland siegen

Die WM-Quali hat ihre erste grosse Überraschung: Griechenland entführt einen Punkt aus Spanien. Deutschland, Italien und England feiern dagegen Favoritensiege.

1 / 6 Die erste Überraschung in der WM-Quali: Griechenland luchst Spanien einen Punkt ab. imago images/Agencia EFE Ibrahimvoc führt Schweden beim Comeback zu einem 1:0-Sieg gegen Georgien. imago images/Bildbyran Italien schlägt Nordirland und hat wie die Schweiz drei Punkte auf dem Konto. imago images/PA Images

Gruppe C: Italien – Nordirland 2:0

In Parma kommt es zum Duell der beiden Schweizer Gruppengegner. Und die favorisierte Squadra Azzurra lässt von Anfang an keine Zweifel aufkommen. Berardi bringt das Heimteam nach einer Viertelstunde in Führung, noch vor dem Seitenwechsel erhöht Lazio-Topscorer Immobile auf 2:0 (39. Minute). Die Nordiren können in der zweiten Hälfte nicht mehr reagieren.

Gruppe B: Schweden – Georgien 1:0

Nach fünf Jahren Unterbrechung ist Zlatan Ibrahimovic (39) zurück im schwedischen Nationalteam. Der Milan-Angreifer hatte sein Comeback selbst als «die Rückkehr des Gottes» bezeichnet. Und Gott Zlatan liefert gegen Georgien. Nach 35 Minuten legt er das goldene Tor durch Claesson auf.

Gruppe B: Spanien – Griechenland 1:1

Der Europameister von 2008 und 2012 empfängt in Granada den Europameister von 2004. Und die Spanier dominieren das Spiel, haben zeitweise bis zu 80 Prozent Ballbesitz. Zu zahlreichen Chancen kommen die Gastgeber aber nicht. Trotzdem gehen die Iberer nach 33 Minuten durch Morata in Führung. Es ist der erste Schuss aufs Tor der Griechen. Aus dem Nichts melden diese sich in der zweiten Hälfte zurück. Bakasetas behält vom Punkt die Nerven und besorgt den Ausgleich. Und dabei bleibts bis zum Schluss – trotz 35 spanischer Flankenversuche.

Gruppe F: Schottland – Österreich 2:2

13 Mal hat Stuttgart-Hüne Sasa Kalajdzic in der Bundesliga bereits eingenetzt. In seinem dritten Länderspiel trifft der Shootingstar auch erstmals für Österreich (55. Minute). In Glasgow sind unsere Nachbarn zwar das bessere Team, müssen aber nach 71 Minuten den Ausgleich hinnehmen. So beginnt eine verrückte Schlussphase. Zuerst nickt erneut Kalajdzic die Ösis in der 80. Minute wieder in Front, auf der anderen Seite besorgt Aston Villas McGinn den Ausgleich per Fallrückzieher (85.).

Gruppe I: England – San Marino 5:0

Die Three Lions geben sich gegen San Marino keine Blösse. Trainer Gareth Southgate schickt eine B-Elf auf den Wembley-Rasen – und auch die ist in Torlaune. Everton-Knipser Calvert-Lewin schnürt einen Doppelpack. Die anderen Treffer besorgen Ward-Prowse, Watkins und Sterling.

Gruppe I: Andorra – Albanien 0:1

Die Doppeladler zittern sich zum Quali-Start in den Pyrenäen zum Mini-Sieg. Den einzigen Treffer der Partie besorgt GC-Verteidiger Emir Lenjani. Bei Albanien sitzt zudem der von St. Gallen nach Aberdeen ausgeliehene Stürmer Florian Kamberi auf der Bank, kommt aber nicht zu seiner Länderspiel-Premiere.

Gruppe I: Ungarn – Polen 3:3

Schützenfest in Budapest! Bis zur 60. Minute führt Ungarn 2:0, dann gleichen die Polen die Partie innerhalb weniger Sekunden aus. Am Schluss stehts 3:3. Verrückt: Mit den Ungarn Sallai (Freiburg), Szalai (Mainz) und Orban (Leipzig) sowie den Polen Piatek (Hertha) und Lewandowski (Bayern) sind fünf der sechs Torschützen in der Bundesliga beschäftigt.

Gruppe J: Deutschland – Island 3:0

Apropos Bundesliga: Auf Jogi Löws Abschiedstournee zeigt die deutsche Nationalelf einen souveränen Sieg gegen Island. Goretzka (3.) und Havertz (7.) sorgen für einen deutschen Blitzstart. In der zweiten Hälfte sorgt Gündogan früh für die Entscheidung (56.). Gegen schwache Wikinger feierte zudem Bayern-Youngster Musiala sein Länderspiel-Debüt.