Gegen Rollenklischees: Spanien verbietet sexistische Spielzeug-Werbung – zieht die Schweiz nach?

Wer Spielwaren einkauft, trifft auf viel Pink und Blau: Waren in Pink richten sich an Mädchen, die in Blau an Jungs. Die pinke Welt dreht sich um Barbies, Ponys und Puppen, die blaue um Autos, Baukästen und Piraten. Mädchen müssen offenbar schlank, hübsch und sexy sein, Jungs stark, wagemutig und abenteuerlustig.