Balearen und die Kanaren

Spanien verhandelt mit London über Ausnahmen von Quarantänepflicht

Die britische Regierung hat eine zweiwöchige Quarantäne für Rückkehrer aus Spanien beschlossen. Nun versuchen die Spanier eine Ausnahmeregelung zu erzielen.

Reisende aus Spanien müssen in Grossbritannien in Quarantäne.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner während der vergangenen 14 Tage liegt nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Madrid für die Kanaren bei 5,8 und für die Balearen bei 8,0, während Grossbritannien einen Wert von 14,7 aufweise, wie die Zeitung «El País» am Montag berichtete.

280 lokale Corona-Ausbrüche

Die Regierung in London hatte die Quarantänepflicht wegen wieder steigender Corona-Zahlen in einigen Regionen Spaniens nur gut 24 Stunden vor dem Inkrafttreten angekündigt. Nach dem Ende des Corona-Notstandes in Spanien am 21. Juni legen die Infizierten-Zahlen wieder zu, vor allem in Katalonien mit der Touristenmetropole Barcelona und auch in Aragón.