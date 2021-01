Wetter-Extreme : Spanien versinkt im Schnee – und die Griechen gehen baden

Während die starken Schneefälle in Spanien den Flugverkehr behindern, geniesst Griechenland milde Temperaturen. Das unübliche Wetter überrascht - ist für Meteorologen jedoch einfach erklärbar.

In Madrid schneit es bereits seit Tagen - so viel, dass der Flughafen kurzzeitig ausser Betrieb war, wie 20 Minuten berichtete. Dabei fielen bis zu 50 Zentimeter Schnee in den Städten, in der Region La Mancha sank das Thermometer sogar auf -35 Grad. Ganz anders sieht es in Griechenland aus: Angenehme 21 Grad im Schnitt und sogar 26 Grad auf der südlich gelegenen Insel Kreta bringen gemäss den griechischen Nachrichten sogar die Feigenbäume wieder zum blühen.