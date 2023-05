Spanien: Neue Regeln sollen britische Touristen abschrecken

Reise und Budget müssen belegt werden können

Auch für Partys gelten teils neue Regeln, etwa auf den Baleareninseln Mallorca und Ibiza: Dort kann die Polizei nicht bewilligte Events auflösen und Organisatoren sowie Feiernde büssen. Findet eine Sause zu nahe an Wohngegenden oder gar in einem Naturschutzgebiet statt, drohen bis zu 25’000 Euro Busse. Im südspanischen Alicante an der Costa Blanca werden Touristen, die unnötigen Lärm verursachen, mit Summen zwischen 600 und 30’000 Euro zur Kasse gebeten. Ähnlich streng ist Mallorca, wo auch zur Jagd auf «schwimmende Discos» geblasen wird, wo jeweils bis sechs Uhr morgens dröhnender Sound erschallt.

Trinken und Rauchen wird erschwert

Last but not least sind an den beliebten Destinationen Magaluf, El Arenal, Playa de Palma in Mallorca und Sant Antoni in Ibiza Alkohollimits für All-inclusive-Touristen eingeführt worden: Ihre Hotels servieren ihnen «nur» noch sechs Drinks pro Tag, alles darüber muss bezahlt werden.