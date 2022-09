Nations League : Spanien zieht dank glanzlosem Sieg über Portugal in die Finalrunde ein

Portugal – Spanien 0:1

Spaniens Fussballer haben Portugal und Superstar Cristiano Ronaldo mit einem späten Tor den letzten verbliebenen Platz beim Finalturnier der Nations League entrissen. Dank des Treffers von Álvaro Morata (88. Minute) setzten sich die Spanier am Dienstagabend mit 1:0 (0:0) in Braga durch und sicherten sich so die Teilnahme am Final Four im nächsten Jahr. Vor 28’196 Zuschauern hatte Ronaldo (47. Minute/72./90.) drei der besten Chancen des Spiels – konnte aber zweimal Spaniens Torhüter Unai Simón nicht überwinden, einmal zögerte er frei vor dem Tor zu lange. Somit spielt Spanien 2023 neben Kroatien, Italien und den Niederlanden um den Titel.