Spaniens neuer Star – ein echter Geheimtipp!

Das Weingut Bodega Castaño

Die bereits 1950 von Visionär Ramón Castaño gegründete Bodega liegt in der Region Yecla, die sich zwischen den beiden Städten Alicante und Albacete erstreckt. Da zu dieser Zeit wenig Kapital vorhanden war, blieben notgedrungen viele alte Rebanlagen erhalten und konnten nicht erneuert werden. Was seinerzeit als Unglück betrachtet wurde, ist aus heutiger Sicht ein Segen, denn auch wenn die alten Reben nur winzige Erträge liefern, bringen sie doch Weine mit hochkonzentriertem Geschmack hervor – und das zu ausserordentlich günstigen Preisen. Mit der schrittweisen Eingliederung der drei Castaño-Söhne kam die Innovation und es öffneten sich die Türen zum internationalen Markt. In den darauffolgenden Jahrzehnten investierte die Familie Castaño viel Zeit und Geld, um die Bodega umfassend zu modernisieren und die Qualität der Weine fortwährend zu verbessern. Speziell im Umgang mit der Rebsorte Monastrell zählt das Weingut zu den grossen Pionieren und ist absolute Spitze.

Picarios – ein grossartiger Sommer-Rotwein

Wie alle Rotweine der Familien-Bodega Castaño zeichnet sich der attraktive Blend Picarios, der zu 80 Prozent aus Monastrell besteht, durch eine leuchtend tief-kirschrote Farbe sowie eine reiche Fruchtaromatik aus, die am Gaumen von einer eleganten Struktur sowie einer präzisen Frische bestens balanciert wird – die super-intensive Frucht-Komposition aus Pflaumen, Feigen sowie dunklen Beeren und die reifen Tannine ergänzen sich hervorragend. Jeweils 10 Prozent Syrah und Cabernet Sauvignon tragen raffiniert zur Komplexität und Würze dieses unkomplizierten Rotweins bei. Der Tinto Picarios reift für mehr als 12 Monate in besten Barriques, was dem Wein feine Röstnoten in der Nase sowie zusätzliche Kraft und Finesse am Gaumen verleiht – Eigenschaften, die den Picarios zu einem hervorragenden Begleiter von Spanferkel, Hackfleischbällchen, gebratenem Poulet oder Grillfood aller Art machen. Ein grossartiger Sommer-Rotwein, den man problemlos auch nach Abschluss des Essens weiter geniessen kann, denn auch als Solist schmeckt dieser charismatische Gaumenschmeichler ganz wunderbar.