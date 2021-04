Madrid - Spanier tötete seine Mutter und ass Teile ihrer Leiche

In Spanien ist ein Mann angeklagt, weil er seine Mutter getötet und Leichenteile verzehrt haben soll.

Ein Spanier hat seine 66-jährige Mutter gemäss einem Strafgericht in Madrid zuerst erwürgt und anschliessend Teile der Leiche selbst verzehrt oder an seinen Hund verfüttert. Wie der «Spiegel» berichtet, hatte der Mann mit seiner Mutter zusammen in einer Wohnung gelebt.