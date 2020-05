Spanische Grippe zeigt, was auf uns zukommen könnte

Lehre aus der Vergangenheit

Um der Spanischen Grippe Herr zu werden, schränkten einige Städte das soziale Leben in weiten Teilen ein und bekamen das Virus so in den Griff. In Gegenden, in denen dies nicht passierte, breitete sich das Virus dagegen weiter aus und tötete zahlreiche Menschen. Besonders gut ist das am Beispiel der US-Städte St. Louis und Philadelphia zu sehen: Während Erstere frühzeitig Quarantänemassnahmen vornahm und einigermassen ungeschoren davonkam, stieg in Letzterer die Zahl der Toten sprunghaft an. Dort hatte man trotz des um sich greifenden Virus noch eine Parade stattfinden lassen.