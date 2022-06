Bis zu 35 Grad : Spanische Hitzewalze rollt auf die Schweiz zu

Derzeit herrschen in einzelnen Regionen Spaniens Temperaturen von bis zu 40 Grad. Dank der heissen Luft aus Nordafrika dürfte das Thermometer nächstes Wochenende auch bei uns vielerorts auf bis zu 35 Grad klettern.

Auch die französische Regierung wappnet sich bereits für die Hitzewelle: So wurde die Bevölkerung am Montag zum Wassersparen aufgefordert.

In Spanien ist die erste grosse Hitzewelle des Jahres angebrochen. Heissluft aus Nordafrika liess die Temperaturen in vielen Städten auf weit über 30 Grad steigen, in der Hauptstadt Madrid rechnen Experten mit Spitzenwerten von etwa 38 Grad. Besonders in den Regionen Sevilla und Cordoba dürfte das Thermometer wegen der Hitzewelle auf bis zu 43 Grad Celsius klettern.