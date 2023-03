Stans NW: Spanische Luftwaffe wird zum wichtigsten PC-21-Käufer in Europa

So sieht das Cockpit eines PC-21 aus.

Damit wird Spanien zum grössten PC-21-Käufer in Europa.

Zum zweiten Mal kauft die spanische Luftwaffe in Stans Flugzeuge des Modells PC-21.

Spanien ist überzeugt vom Flugzeug des Typs PC-21 der Pilatus Flugzeugwerke in Stans: Seit Sommer 2022 werden die zukünftigen Militärpiloten mit dem «weltweit modernsten Trainingssystem von Pilatus ausgebildet», wie Pilatus Aircraft am Freitag mitteilte. Nach einer Verhandlungsphase hat die spanische Luftwaffe jetzt weitere 16 PC-21 bestellt, um die Pilotenausbildung mit zusätzlichen Trainingsflugzeugen zu verstärken. Gleichzeitig wird die Ausbildungsbandbreite der PC-21 erweitert: Nebst dem Basic Training wird in Zukunft auch das Elementary Training auf dem PC-21 erfolgen.