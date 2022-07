Spanisch essen gehen in der Schweiz

Mit von Sonnencreme klebender Haut und einem Glas Sangria in der Hand vor einer Tapas-Bar stehen und das Leben geniessen – pures Ferienfeeling! Doch viele von uns können sich das gar nicht leisten .

Luzern: Pulpo und Vino im Bolero

Im Bolero Restaurant im Cascada Boutique Hotel am Bundesplatz Luzern kannst du dich durch die ganze Bandbreite spanischer Spezialitäten schlemmen. Dabei stehen «Tapas, Paellas y Vinos» im Zentrum. Wetten, dass du in Kürze vergisst, wo du bist?

Besuchen kannst du das Bolero von Montag bis Freitag, 18.00 bis 23.30 Uhr, am Samstag von 15.00 bis 23.30 und am Sonntag von 11.30 bis 23.30 Uhr.

Fährst du dieses Jahr in die Ferien?

Zürich: Paella im Tapas & Friends

Basel: Pinchos-Spiesse im Don Pincho

Nebst ausgestellten Pinchos an der Bar bietet das Don Pincho auch Take-away an.

Im Don Pincho findest du Tapas und Pinchos ganz traditionell ausgestellt an der Bar. Pinchos sind kleine Happen auf Spiessen, die zum Trinken gereicht werden, damit man sich nicht (zu schnell) betrinkt. Das Don Pincho bietet diese aber auch zum Mitnehmen für den Filmeabend zu Hause an.

Zürich: Patatas Bravas im Castellan’s

Das Castellan’s an der Zürcher Stockerstrasse lockt mit den Aromen Südeuropas. Küchenchef Tom Gelitschke möchte mit seinen Gerichten eine Brücke zwischen den Kulturen von Spanien und der Schweiz schlagen. Patatas Bravas und gegrillter Oktopus werden hier deshalb mit einem lokalen Touch verfeinert.

Lenzerheide: Arosa-Tapas im La Vatga

Gastronomin Bettina Böckenhüser und ihr Kollege Christian Sauerzapfe waren in der spanischen Spitzengastronomie tätig, bevor sie das La Vatga eröffneten. Mit hohen Qualitätsansprüchen und Fokus auf Regionalität und Saisonalität kreieren sie Menüs, die sowohl die Schweiz als auch Spanien widerspiegeln. Für jedes verkaufte Dinner lassen sie im Sinne der Nachhaltigkeit einen Baum pflanzen.

Bern: Chorizo zu Pisco Sour

St. Gallen: Spanischer Gin in der Bodega Padro

Zürich: Karaoke in der Toro Tapas Bar

Karaoke singen, Fussball gucken, Salsa tanzen, Konzerten lauschen und natürlich: Tapas, Paella und Pinchos essen. Klingt nach Genuss und Ferien? Findet mitten in Zürich in der Toro Tapas Bar statt. Durch die zentrale Lage an der Langstrasse wurde sie zum Treffpunkt von Spaniern und Spanierinnen, Latinos und Latinas und Schweizer Nachteulen mit einem Bezug zur spanischen Kultur.