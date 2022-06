Kampf gegen Food-Waste: Spanische Restaurants müssen neu ihren Gästen «Doggy Bags» anbieten

Spanien will dem Food-Waste den Kampf ansagen. Dafür hat es am Dienstag ein entsprechendes Gesetz beschlossen.

Im Kampf gegen die Verschwendung von Lebensmitteln nimmt die spanische Regierung die Gastwirte in die Pflicht. Bars und Restaurants müssen ihren Gästen kostenlos anbieten, nicht verzehrte Speisen in einer Tüte, einer sogenannten «Doggy Bag», mit nachhause zu nehmen. Ein entsprechendes Gesetz beschloss das Kabinett am Dienstag. Aber nicht nur sie sind betroffen: Alle Unternehmen in der Lebensmittelbranche müssen Pläne ausarbeiten, um Verschwendung zu reduzieren.