Seat Leon

Spanischer Sex-Appeal, aber mit Substanz

Die vierte Generation des Seat Leon zeigt sich so selbstbewusst wie noch selten. Mit gutem Grund.

Neue Antriebsvielfalt

Aber so fesch der Leon mit seinem aufreizenden Gesicht, den muskulösen Flanken und der knackigen Kehrseite gezeichnet ist und so feurig er schon mit dem 150-PS-Benziner fährt, so lustvoll er mit direkter Lenkung um die Kurve dreht und so schnell er (dem adaptiven Fahrwerk im Sportmodus sei Dank) das Blut bei einer Ausfahrt auf einer Rennstrecke zum Kochen bringt – er hat nicht nur Sex-Appeal, sondern auch Substanz.