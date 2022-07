Britisches Parlament : Favorit Sunak und Thatcher-Truss kämpfen um Boris’ Nachfolge

Kurz bevor sich die britischen Abgeordneten in die Sommerpause bestimmten die Tories den zurückgetretenen Schatzkanzler Rishi Sunak und Aussenministerin Liz Truss fürs Rennen um die Johnson-Nachfolge.

Sie bekamen bei der Abstimmung in der konservativen Parlamentsfraktion die meisten Stimmen. Die Letztplatzierte Handels-Staatssekretärin Penny Mordaunt schied aus, zwischen Finanzminister Rishi Sunak und Aussenministerin Liz Truss entscheiden nun die Parteimitglieder der britischen Konservativen in einer Stichwahl am 5. September.