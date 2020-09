Derzeit gilt in allen Lebensmittelgeschäften in Österreich, wie in mehreren Schweizer Kantonen die Maskenpflicht. So will man die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen und sowohl Kunden als auch Mitarbeiter schützen. Was allerdings neu ist, sind sogenannte Desinfektionsdurchgänge. Genau so einen entdeckte eine «Heute»-Leserreporterin in einer Spar-Filiale in Wien.