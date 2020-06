Name rassistisch

Auch Spar überlegt sich, Dubler-«Mohrenköpfe» aus Sortiment zu werfen

Aufgrund der aktuellen Rassismus-Debatte hat die Migros entschieden, sich von den Dubler-«Mohrenköpfen» zu trennen. Jetzt überlegen sich auch Spar und Volg, nachzuziehen. Kleinere Händler sehen das anders.

Der Name wird als rassistisch kritisiert.

Die Migros hat genug: Am Mittwoch verkündete sie, dass sie sich von den Dubler-«Mohrenköpfen» trennt. Der Produktname könne als provozierend empfunden werden , so die Begründung. Jetzt überlegt sich auch Spar, ob die «Mohrenköpfe» noch zeitgemäss sind.

«Als weltoffenes und multikulturelles Unternehmen liegt uns sehr viel daran, dass niemand diskriminiert wird», heisst es von Spar auf Anfrage. Nach den Ereignissen rund um den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd würden die Menschen heute differenzierter auf den Namen reagieren als früher. «Wir werden uns mit dieser Frage deshalb sorgfältig auseinandersetzen und uns auch mit unseren langjährigen Lieferanten in Verbindung setzen.»

Faire Lösung finden

Dass der Name des Produkts Fragen aufwerfe, sieht auch der Zürcher Käsehändler Chäs und Co. Noch werden die «Mohrenköpfe» in den Filialen verkauft. «Es laufen aber zurzeit interne Abklärungen», heisst es auf Anfrage. Bei den Kunden seien die Dubler-Süsswaren aber bisher sehr gut angekommen.