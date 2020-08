Wieder ein Hardtop-Cabriolet

Lanciert wurde der TC1 dann Ende 1977, und man konnte alle verfügbaren Motorisierungen dafür bestellen. Als BMW 316 Baur Cabriolet stand der Wagen mit 21’156 D-Mark in der Preisliste, in die Schweiz eingeführt wurde er zu Beginn offiziell noch nicht. In Deutschland rechnete man mit 6000 D-Mark Aufpreis für die Baur-Version, womit ein 316 Baur Cabriolet in der Schweiz wohl einiges über 20’000 Franken kostete.