Talk mit der CSS-Chefin: «Sparen ist schwierig, weil im Gesundheitssystem zu viele profitieren»

Seit 24 Jahren bei der CSS

Philomena Colatrella (55) arbeitet seit 24 Jahren in verschiedenen Funktionen bei der Krankenkasse CSS, zu Beginn als Rechtsanwältin. Seit sieben Jahren ist sie Vorsitzende der Geschäftsleitung (CEO). Sie war die erste Frau im Vorstand des Schweizerischen Versicherungsverbandes. Colatrella studierte Rechtswissenschaften an der Uni Fribourg, Finanz- und Rechnungswesen in Zug und war an der London Business School. Die schweizerisch-italienische Doppelbürgerin ist mit einem Architekten verheiratet und lebt in Luzern.