Steuertrick: Sparen Superreiche mit Kunst Millionen?

So sollen Superreiche legal Millionen an Steuern sparen: Kaufe ein Kunstobjekt, stelle es in ein Zollfreilager und spende es an ein Museum, wenn sein Preis stark gestiegen ist. Nun kannst du mehr Geld von den Steuern abziehen, als du für die Kunst ausgegeben hast. Das behauptet der Finanz-Influencer Abu auf Tiktok.