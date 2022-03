Weisse und grüne Spargeln bereits zu kaufen : Spargelzeit noch nie so früh gestartet

Die Spargelsaison beginnt dieses Jahr früher als erwartet. Tatsächlich ist dies der früheste Saisonstart, den es je gegeben hat.

Die grünen und weissen Stängel spriessen dieses Jahr rekordverdächtig früh aus der Erde. Sven Studer, Landwirtschaftlicher Koordinator des Spargelhofs in Rafz, weiss, woran das liegt. Schon seit Mitte Februar ist es tagsüber überdurchschnittlich warm, und trotz dem Nachtfrost sind die Bodentemperaturen nicht stark gesunken. Diese Faktoren haben zur frühen Ernte geführt. Studer erklärt weiter: «Grundsätzlich ist die Reife der Spargeln abhängig von den Temperaturen, die man im Damm hat. Die Spargelpflanze ist rund 40 Zentimeter tief im Boden drinnen. Sobald es dort drinnen zwölf Grad warm ist, fängt sie an zu wachsen.»

Die Leute freuts. Spargeln sind sehr beliebt. Viele Restaurants legen ihre Menükarten auf Spargeln aus und entwickeln schmackhafte Kreationen. Dennoch gibt es einen Haken. Spargeln sind im Einzelhandel teuer. Dies, weil der Anbau von Spargeln sehr aufwendig ist und viele Spezialmaschinen oder viel Personal, benötigt. «Die Spargelkultur ist zehn Jahre lang auf dem gleichen Feld. Das wird im ersten Jahr gepflanzt, aber man kann die ersten zwei Jahre nichts davon ernten», erklärt Sven Studer. Erst ab dem dritten Jahr können die Landwirte somit anfangen, ihre Spargeln zu ernten, und auch dann nur in kleinen Mengen. Erst ab dem fünften Jahr kann voll geerntet werden.

Auf dem Spargelhof in Rafz wurden bereits rund 150 Kilo Spargeln geerntet. Rund 100 Kilo davon kommen noch diese Woche in den Hofladen. Bleibt das Wetter weiterhin so warm und trocken, gibt es bald noch mehr Spargeln.