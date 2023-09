Schweizerische Post: Millionen-Sparplan betrifft auch Mitarbeiter

Angesichts der Summe, die eingespart werden muss, könnten bis zu 300 Stellen betroffen sein. Bei der Post wollte man das so direkt nicht bestätigen, bezeichnete die Zahl als spekulativ. «Aber ja, bei einem Vorhaben in dieser Grössenordnung müssen wir mit Auswirkungen auf die Mitarbeitenden rechnen», sagte Sprecher Tobias Lang.

Wegen Klimaschutz und Party in der Kritik

Die interne Kritik an der Post wächst, da sie auf mehreren anderen Ebenen recht viel Geld investiert: So gab sie erst kürzlich 70 Millionen Franken in den Erhalt des Zillbacher Forsts in Deutschland aus – zur eigenen CO₂-Kompensation. Gleichzeitig gab es ein Mitarbeiterfest, für das eigens DJ Bobo engagiert wurde. Auch wenn noch unklar ist, wie viel dafür letztendlich ausgegeben werden musste, hat die Post hierfür ein Maximalbudget von drei Millionen Franken veranschlagt.