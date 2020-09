Auch die SRG leidet unter der Coronakrise, zudem will sie sich anpassen und transformieren. In den nächsten vier Jahren soll deshalb ein neuer Sparplan umgesetzt werden, der 50 Millionen Franken einsparen soll. Dies geht aus einem Communiqué der SRG hervor. Bis 2024 sollen deshalb rund 250 Vollzeitstellen abgebaut werden. «Diese Reduktion wird hauptsächlich über natürliche Fluktuationen realisiert, Entlassungen sind aber nicht zu vermeiden», heisst es in der Mitteilung.