Der Geo Metro war sparsam im Verbrauch – und in der Ausstattung

Mit japanischer Unterstützung

Geo war eine Tochtermarke von Chevrolet, welche 1989 gegründet wurde. Sie war vor allem eine Marketing-Übung und hatte das Ziel, alle von Chevrolet in die USA importierten Modelle – namentlich Suzuki Tracker und Metro (Swift), Isuzu Spectrum und Toyota Prizm – unter einer Marke zu vereinen. Geboren war Geo! Das Symbol der Marke war ein stilisierter und verflachter Globus. Dies sollte zeigen, dass die Autos von Geo «Weltautos» waren. In der Mitte war noch ein kleines Chevrolet-Logo zu sehen, damit wurde die Verbindung zum amerikanischen Hersteller dokumentiert.

Die meisten Modelle von Geo wurden in gemeinsamen Fertigungsstätten von GM und der jeweiligen japanischen Marke in den USA zusammengebaut. Eine der wenigen Ausnahmen ist der porträtierte Metro Convertible. Der kleine Bonsai-Flitzer verliess zunächst die Suzuki-Werke in Japan in geschlossener Form. Dann begann seine Reise in die USA. Einmal dort angekommen war der nächste Stopp die American Sunroof Company, ein Spezialist, welcher sich seit 1965 mit der Entwicklung und Herstellung von Verdecken für PKW beschäftigt. Dort wurde der Wagen dann von seinem Blechdach befreit und erhielt ein manuell zu öffnendes Cabriolet-Stoffdach.