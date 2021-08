Hochfelden ZH - Spaziergänger findet enthaupteten Ziegenbock im Wald

Bei einem Waldstück nahe der Schachenstrasse in Hochfelden wurde der Kadaver gefunden.

Ein Spaziergänger entdeckte am Samstag kurz nach 17 Uhr in einem Waldstück nahe der Schachenstrasse in Hochfelden den Kadaver eines enthaupteten Zwergziegenbocks. Dem schwarz-weissen Tier wurde laut Mitteilung der Kantonspolizei Zürich der Bauch aufgeschnitten.