Stralsund: Erste Blaukrabbe in südlicher Ostsee nachgewiesen

An der deutschen Küste von Mecklenburg-Vorpommern ist eine dort bislang unbekannte Krabbenart aufgetaucht. Es handle sich um eine Blaukrabbe, «die hier bisher noch nie gefunden worden ist», sagte Ines Martin vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund der Deutschen Presse-Agentur. «Das ist schon wirklich eine Sensation .» Bei dem Fund auf Usedom handle sich um den ersten Nachweis der Krabbe an der südlichen Ostseeküste. Eigentlich stamme die Art von der amerikanischen Ostküste.

«Ich konnte es ihm bestätigen»

Das Exemplar sei tot 200 Meter neben der Seebrücke in Ahlbeck von einem Strandspaziergänger gefunden worden, der gleich erkannt habe, dass es sich hier um eine besondere Krabbe handele. Das sei unter anderem wegen der auffälligen Blaufärbung deutlich geworden. Der Mann habe das Meeresmuseum und Martin als Kuratorin für Krebse verständigt. «Ich konnte ihm recht schnell bestätigen, dass es ein Sensationsfund ist.» Es gebe bislang zwar wenige Nachweise für die Nordsee, aber noch keinen Nachweis so weit östlich.

Um 1900 habe es an der französischen Atlantikküste einen ersten Nachweis dieser Art in Europa gegeben und 1964 den ersten Fund in der Nordsee in der Nähe von Cuxhaven. «Nur zwei Einzelnachweise für die Ostsee sind bisher in der Literatur erwähnt: 1951 bei Kopenhagen und 2007 weiter nördlich in Skagen, zwischen dem Kattegat und Skagerak. Für die innere Ostsee waren bis dato keine Funde gemeldet.»