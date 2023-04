Bielersee: Spaziergänger findet Urne

Als Niklas H. am Montag am Bielersee entlangspaziert, findet er eine Kupferurne. Die Friedhofsverwaltung Biel erklärt, ob Seebestattungen im Kanton Bern überhaupt erlaubt sind.

1 / 5 Niklas H. (41) aus Erlach war am Montag mit seinem fünfjährigen Sohn am Ufer des Bielersees unterwegs, als sie einen kuriosen Fund machten: «Ich habe dann erkannt, dass es sich um eine rote Kupferurne handelt», so H. Privat Auf Facebook entbrannte eine hitzige Diskussion darüber, wie die Urne ans Bieler Seeufer kam. Handelte es sich vielleicht um eine misslungene Seebestattung? Google Maps Screenshot Es handelt sich um eine herkömmliche Kupferurne, die sich nicht für Seebestattungen eignet. Privat

Darum gehts Niklas H. (41) aus Erlach war am Montag mit seinem fünfjährigen Sohn am Ufer des Bielersees unterwegs, als sie eine Kupferurne am Seeufer entdeckten.

Es handelt sich um eine herkömmliche Kupferurne, die normalerweise in einem Grab landet.

Die Bieler Friedhofsverwaltung erklärt, dass Seebestattungen zudem auf dem Bielersee nicht gestattet sind.

Niklas H. (41) aus Erlach war am Montag mit seinem fünfjährigen Sohn am Ufer des Bielersees unterwegs, als er einen kuriosen Fund machte: «Wir haben im Wasser etwas reflektieren gesehen, erst dachte ich, es wäre ein Stück Regenrinne oder so etwas», erzählt H. Sein Sohn und er näherten sich dem roten Gegenstand, der ans Ufer gespült wurde. «Ich habe dann erkannt, dass es sich um eine rote Kupferurne handelt», so H.

«Im ersten Moment fand ich den Fund spannend und interessant»

«Im ersten Moment fand ich den Fund spannend und interessant», sagt H. In seinem Beruf als Steinmetz habe er viel auf dem Friedhof gearbeitet und deshalb keine Berührungsängste mit dem Thema Sterben.

Er vermute, jemand habe sie am Ufer vergraben. «Das ist ein wunderschöner Fleck auf der Petersinsel gewesen, mit Blick Richtung Jura», sagt er. Der Sturm am vergangenen Wochenende könnte sie wieder heraufgebracht haben. «Ich habe dann zu meinem Sohn gesagt: Das lassen wir hier mal schön liegen», so H.

Wie willst du dich bestatten lassen? Im Sarg auf dem Friedhof. In der Urne im Grab. In der Urne bei Angehörigen zu Hause. Auf dem Wasser verstreut. Im Wald verstreut. Ins All geschossen. Keins der oberen.

Hitzige Facebook-Diskussion

Nachdem H. den Fund auf Facebook postete, entflammte eine hitzige Diskussion in den Kommentaren. Die sich mit den Fragen, ob Seebestattungen auf dem Bieler See überhaupt durchgeführt werden und ob die Urne in den See gehöre oder nicht, beschäftigte. Eine Userin schreibt: «Bitte lass die Urne im See, das ist wohl jemand, der im See seine letzte Ruhe gefunden hat.» Ein weiterer User schreibt: «Nur die Asche, aber nicht die Urne gehört in den See, so ist es in der Schweiz.» «Seebestattungen gibt es nur mit einer speziellen Urne», schreibt eine weitere.

Sind Seebestattungen auf dem Bielersee erlaubt?

Die Urne auf dem Bild ist eine herkömmliche Metallurne aus Kupfer. Sie wird mit der Asche des oder der Verstorbenen gefüllt und landet normalerweise im Grab. Da in der Schweiz keine Friedhofspflicht besteht, darf diese auch mit nach Hause genommen werden. Bei einer Beisetzung im Wald wird die Asche ohne Urne verstreut; Grabmale oder Tafeln dürfen nicht angebracht werden. Bei einer Seebestattung wird die Asche verstreut oder eine spezielle Urne benutzt, die sich im Wasser komplett auflöst. Sie besteht meistens aus Salzkristallen, gepresstem Sand oder Zellulose.

Auf Anfrage von 20 Minuten erklärt ein Mitarbeiter der Bieler Friedhofsverwaltung, dass Seebestattungen im Kanton Bern nicht erlaubt sind: «Nach Art. 6 Abs. 1 des Gewässerschutzgesetzes (GSchG) dürfen keine Stoffe in die Gewässer eingebracht werden, die das Wasser verunreinigen können. Art. 39 GSchG untersagt es, feste Stoffe in Seen einzubringen, auch wenn sie das Wasser nicht verunreinigen können.»

Da Kremationsasche Metalle enthalten könne, sei die Verunreinigung des Wassers nicht auszuschliessen. Das Streuen von Kremationsasche und das Versenken einer gefüllten Urne in Seen oder Flüssen sind deswegen nicht erlaubt.

20 Minuten hat der Familie des oder der Verstorbenen die Meldung der gefundenen Urne weitergeleitet. Wie die Urne ans Bielersee-Ufer gelangt ist, möchte sie nicht erläutern.

Aktivier jetzt den Bern-Push! Nur mit dem Bern-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Bern, Freiburg, Solothurn und Wallis blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts oben auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Bern», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà! Wir sind auch auf Instagram. Folg uns für Posts, Storys und Gewinnspiele aus der Region – und schick uns deine Bilder und Inputs: 20 Minuten Region Bern.