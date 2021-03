Hessen (D) : Spaziergängerin findet Babyleiche neben Radweg

Der tote Säugling lag in der Nähe eines Mastbetriebs im deutschen Waldkappel. Die Polizei hat den Fundort abgesperrt und sucht nach Spuren. Die Todesursache ist unklar.

Die Leiche wurde in der Nähe eines Mastbetriebs in Waldkappel im deutschen Bundesland Hessen gefunden. Der Ort liegt rund 190 Kilometer nördlich von Frankfurt am Main.

In Hessen hat eine Spaziergängerin eine Babyleiche neben einem Radweg gefunden. Der tote Säugling lag eingewickelt in einen roten Kapuzenpullover und ein lilafarbenes Handtuch in der Nähe eines Tiermastbetriebs in Waldkappel im Werra-Meissner-Kreis, wie die Polizei in Eschwege und die Staatsanwaltschaft in Kassel am Dienstag mitteilten.