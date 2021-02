Die Frau war in Kandergrund BE mit dem Hund unterwegs, als sie die Schilder fand.

Eine Spaziergängerin findet am Samstagmorgen in Kandergrund BE verschiedene Ortsschilder.

Eine Spaziergängerin machte am Samstagmorgen in Kandergrund BE einen speziellen Fund. «Ich war mit dem Hund draussen, da sah ich mehrere Schilder aus verschiedenen Ortschaften, die auf dem Weg abgeladen wurden», sagt News-Scout Désirée Zurbrügg. «Wer macht denn so etwas?», fragt sie sich überrascht. Im Berner Simmental fehlten vor einigen Tagen in praktisch jeder Gemeinde von Erlenbach bis nach Lenk die Schilder. Die Kantonspolizei Bern bestätige den Schilderklau: «Insgesamt 20 Schilder wurden illegal entfernt» – 18 Ortsschilder aus neun Gemeinden und zwei Verkehrsschilder.