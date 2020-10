Zürcher Kreis 9 : Spaziergängerin findet Leiche im Wald

In einem Waldstück im Kreis 9 in Zürich wurde eine Leiche entdeckt. Zum jetzigen Zeitpunkt bestehen keine Hinweise auf Dritteinwirkung.

Eine Spaziergängerin hat am Samstagnachmittag in einem Wald in Zürich eine Leiche entdeckt. Woran die Person starb, war zunächst nicht bekannt. Hinweise auf eine Dritteinwirkung gebe es vorerst keine.