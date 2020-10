Spahn hatte am Mittwochmorgen noch an einer Kabinettsitzung teilgenommen.

Karl Lauterbach fordert mehr Covid-Tests bei den deutschen Regierungsmitgliedern, wie die «Rheinische Post» berichtet. Dies nachdem bei Gesundheitsminister Jens Spahn am Mittwoch das Coronavirus diagnostiziert wurde. «Es ist an der Zeit, dass die Kabinettsmitglieder regelmässig auf Corona getestet werden», sagte Gesundheitspolitiker Lauterbach der Zeitung. Regelmässig bedeutet für ihn, alle zwei bis drei Tage.

Wie deutsche Medien berichten, hatte Spahn am Mittwochmorgen noch an einer Kabinettssitzung teilgenommen, an der auch Angela Merkel anwesend war. Er habe, wie immer bei solchen Treffen, aber eine Maske getragen. Gemäss einem Sprecher müssen nicht alle Kabinettsmitglieder in die Quarantäne, weil man sich an Hygienemassnahmen gehalten habe.