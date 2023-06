Special Olympics: Schweizer Dreifachsieg im Radfahren

1 / 7 Fairness steht bei den Special Olympics an oberster Stelle. WeArePepper, Switzerland Die Spiele finden zwischen dem 17. und 25. Juni 2023 in Berlin statt. WeArePepper, Switzerland Am 17. Juni 2023 ging im vollen Berliner Olympiastadion die Eröffnungsshow über die Bühne. WeArePepper, Switzerland

Special Olympics – darum gehts Die weltweit grösste inklusive Sportveranstaltung läuft derzeit in Berlin.

Bei den Special Olympics bestreiten Menschen mit geistiger Beeinträchtigung Wettkämpfe.

Mit Klassifizierungswettbewerben und einer speziellen Regel soll die Fairness gewahrt werden.

Das sind die Special Olympics

Während bei den Paralympics Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen teilnehmen, sind es bei den Special Olympics solche mit geistigen Beeinträchtigungen. Letztere finden alle zwei Jahre als eigene, globale Sportveranstaltung unabhängig von Olympia statt. Aktuell treten in Berlin rund 7000 Sportlerinnen und Sportler aus 190 Ländern in 26 Sportarten an. Die Schweizer Delegation bildet sich dabei aus 70 Athletinnen und Athleten sowie 36 Staffmitgliedern. «Auf drei bis vier Athleten hat es einen Coach», erklärt Irene Nanculaf, Mediensprecherin von Special Olympics Switzerland gegenüber 20 Minuten. Diese Quote sei Vorgabe des internationalen Komitees und für die Betreuung der Personen auch abseits der Wettkämpfe notwendig.

Diese Bedeutung hat der Event

Das offizielle Motto der Spiele lautet «Zusammen unschlagbar» und drückt die oberste Devise des Events aus, bei der Inklusion und Fairness gelebt werden sollen. «Die Athleten schätzen die grosse Wertschätzung, die sie hier bekommen», erklärt Nanculaf. «In ein Stadion mit 40’000 Leuten einzulaufen, sind Momente, die unglaublich wertvoll sind für diese Menschen. So kriegen sie ein Rampenlicht und Visibilität, was sie sonst nicht haben», hält die Verbandssprecherin fest.

Bei der Siegerzeremonie gibts für sämtliche Teilnehmenden eine Ehrung. Gleichzeitig freuen sie sich sehr über Medaillen und seien auch enttäuscht, wenn dies nicht klappe, so Nanculaf. Dies betonte etwa auch die Basler Reiterin Lea Perren, die gegenüber der «Basler Zeitung» meinte: «Ich will unbedingt aufs Podest.» Die St. Galler Judoka Laura Signer meinte derweil auf der Verbandshomepage, die Special Olympics seien wie ihre Familie, formulierte aber ambitioniert: «An den Games will ich eine Medaille gewinnen.»

Gänsehaut-Moment beim Schwimmen

Die Special Olympics bieten auch spezielle Momente, wie etwa heuer beim Schwimmen.

Über 100 Meter Freistil dachte die Saudiaraberin Sarah Ghandoura fälschlicherweise schon bei 50 Metern, sie wäre im Ziel. Kontrahentin Esmeralda Encarnacion Despiau aus Puerto Rico hatte die Distanz eigentlich schon absolviert, schwamm dann aber nochmals mit Ghandoura mit und forderte das Publikum zum Anfeuern an. Darauf gab es in der Halle eine Standing Ovation mit Gänsehaut-Garantie.

So funktioniert die Klassifizierung

Damit die Menschen mit unterschiedlichen geistigen Beeinträchtigungen in möglichst faire Kategorien eingeteilt werden können, gibts am ersten Turniertag ein «Divisioning». Bei vielen Sportarten gibts dabei Vorläufe, anhand deren Resultate die Personen in Final-Gruppen von drei bis acht Leute eingeteilt werden. Bei gewissen Disziplinen müssen die Coaches im Vorfeld die Leistungslevel der Schützlinge angeben.

1 / 2 Die Schweizer Radfahrer um Markus Maendli, Linard Michael (2.) und Thomas Krzyzanowski (3.) reüssierten. Special Olympics Switzerland Hier zu sehen: Linard Michael. WeArePepper, Switzerland

Starkes Schweizer Radfahrteam

«Beim Basketball, in der Leichtathletik und beim Velofahren haben wir starke Athleten», beantwortet Nanculaf die Frage nach den besten Schweizer Teilnehmenden. In der Tat sorgte die Schweiz gerade in einer Kategorie des 15-Kilometer-Strassenrennens für Furore. Dort holte das Radteam mit Sieger Markus Maendli, Linard Michael (2.) und Thomas Krzyzanowski (3.) gleich einen Dreifachsieg. In einer anderen Beeinträchtigungs-Kategorie derselben Disziplin räumten Michael Huber Silber und Ricardo Seewald Bronze ab. Einen offiziellen Medaillenspiegel gibt es indes nicht. Grund dafür: Es soll nicht das Kräftemessen der Nationen im Fokus stehen. Anders als bei Olympia gibts je nach Leistungsvermögen eine eigene Klasse mit eigenen Medaillen.

Lebst du oder lebt jemand, den du kennst, mit einer Behinderung? Hier findest du Hilfe: Verzeichnis der Behindertenorganisationen des Bundes Inclusion Handicap, Dac hverband der Behindertenorganisationen Schweiz, Information und Rechtsberatung EnableMe, Portal und Community von und für Menschen mit Behinderungen