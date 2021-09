Schwere Knochenprellungen - Ski-Star Corinne Suter stürzt schwer und verpasst den Saisonstart

In vier Wochen beginnt die neue Ski-Saison. Beim Riesenslalom in Sölden wird eine Schweizerin mit Sicherheit nicht am Start stehen: Corinne Suter. Die Speed-Spezialistin stürzte am Samstag beim Super-G-Training in Zermatt. «Noch gleichentags erfolgten in der Klinik Hirslanden in Zürich umfassende radiologische und klinische Abklärungen. Die Abfahrts-Weltmeisterin erlitt beim Sturz schwere Knochenprellungen an beiden Schienbeinplateaus sowie Schürfwunden im Gesicht», teilt Swiss-Ski mit.

Diesen Ausfall für den Riesenslalom in Sölden wird Suter verkraften können. Die Schwyzerin versuchte, sich in der vergangenen Saison im Riesentorlauf, mehr als ein 14. Platz in Lenzerheide schaute jedoch nicht heraus. Bei sieben Starts schaffte sie es nur dreimal in den zweiten Lauf und ins Ziel. In den Speed-Disziplinen ist Suter eher zuhause. So wurde sie an der WM in Cortina d’Ampezzo im Februar Weltmeisterin in der Abfahrt und gewann die Silbermedaille im Super-G.