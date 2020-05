Speicheltröpfchen bleiben bis zu 12 Minuten in der Luft

Kommentarfunktion geschlossen

Claus 14.05.2020, 15:38

Soeben durch den Zug gelaufen. Diverse hatten die Masken nur über dem Mund und die Nase frei, bei einigen baumelt die Maske am Hals und gerade mal zwei hatten sie richtig an. An alle Hypochonder da draussen: Handhabt das Zeugs richtig oder bleibt daheim. Das was ihr macht ist nur Verschleiss von wertvollen Ressourcen. Danke.