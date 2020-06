Einigung der Branche

Bald gibts beim Replay-TV Startwerbung und kurze Spots

Beim zeitversetzten TV gelten ab 2022 neue Spielregeln. Die Speicherdauer für TV-Programme wird dabei von 7 auf 14 Tage verlängert. Bezahlen dürfte, wer keine Werbung will.

Das Problem am zeitversetzten Fernsehen: Wenn die Zuschauer die Werbung überspringen, fehlen den TV-Anbietern Werbeeinnahmen.

Ausserdem können die Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem Angebot der TV-Verbreiter zukünftig selber wählen, wie viel Werbung sie im Replay anschauen wollen. Die neue Regelung tritt per 1. Januar 2022 in Kraft, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.