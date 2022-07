Basel: Speiseöl als Sonnencreme-Ersatz – Frauenbadi zieht die Reissleine

In der Frauenbadi Eglisee können Damen vor Männerblicken geschützt baden. Es ist deshalb auch bei Musliminnen populär, was aber auch schon zu Konflikten und schliesslich einer Kleiderordnung führte.

«Verboten!» steht in roten Lettern über dem Bild einer Auswahl von Speiseölen. Sonnenblumen- oder Olivenöl hat im Frauenbad des Gartenbads Eglisee nichts verloren. Jüngst ist eine Reporterin der «Badischen Zeitung» bei ihrem Besuch über das Verbot gestolpert und nahm dies zum Anlass für eine Recherche. «Es reiben sich vermehrt Damen mit Speiseöl ein, um braun zu werden. Das hat negative Folgen für das Badewasser und ist deshalb verboten», klärt sie Peter Portmann, Leiter Bäder beim Basler Erziehungsdepartement, auf.

Dahinter steckt also ein Trend. Wer googelt, wird fündig. Natürlicher Sonnenschutz nennt sich das. So soll es naturbelassene Pflanzenöle geben, die einen wirksamen UV-Schutz bieten und darüber hinaus sogar noch die Haut mit wichtigen Nährstoffen versorgen. Lifestyle-Magazine bieten bereits Anleitungen, in welchem Mischverhältnis Jojoba-, Sesam- und Avocadoöl aufgetragen werden sollen. Diese würden bis zu 30 Prozent der UV-Strahlung blocken. Zum Vergleich: Eine konventionelle Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 30 hält etwa 95 Prozent der UV-Strahlung von der Haut fern. Eine Bloggerin, die über «natürlichen Sonnenschutz» schreibt, warnt deshalb: «Sonnencremes verhindern unsere Vitamin-D-Produktion.»